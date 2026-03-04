Benzin-Beben an der Grenze: Jetzt geht Tschechien der Sprit aus
Dresden/ Cinovec - Sprit-Schnäppchen? Von wegen Selbstläufer! Während in Deutschland die Zapfsäulen zum Schock-Preis hochzählen, rollen ganze Kolonnen Richtung Tschechien. Doch der Tank-Tourismus hat eine bittere Pointe. Mancherorts heißt es inzwischen: leergepumpt! Wer sparen will, braucht jetzt starke Nerven - und jede Menge Geduld.
Der Grund liegt auf der Hand. Der Liter Super (95) kostet hierzulande im Schnitt 1,92 Euro. Diesel ist auf einmal sogar teurer, kostet in Dresden momentan im Schnitt 1,94 Euro.
In Tschechien zahlt man durchschnittlich nur rund 1,43 Euro für Super und 1,41 Euro für Diesel. Das sind bis rund 50 Cent Unterschied pro Liter. Bei einer 40-Liter-Füllung summiert sich das auf rund 20 Euro - bei größeren Tanks sogar noch mehr. Für Pendler und Vielfahrer ein echtes Spar-Argument.
Kein Wunder also, dass sich an den grenznahen Zapfsäulen die Autos stauen. Doch mittlerweile melden erste Stationen: ausverkauft! Die Tankstelle "Travel Free" in Cinovec hat aktuell keinen Sprit mehr.
Auch in Sebnitz/Vilemov ist die Prim-Tankstelle leer - dort wartet man auf den nächsten Tanklaster mit Nachschub.
Sachsen fragen im Netz nach Geheimtipps für günstige Tankstellen
Auf deutscher Seite bleibt die Lage angespannt. Viele Sachsen fragen im Netz bereits nach Geheimtipps für günstige Tankstellen. Verständlich, wenn man sieht, dass Preise unter 1,90 Euro hierzulande selten sind.
Hintergrund ist unter anderem die angespannte Lage im Nahen Osten, die die Rohölpreise antreibt.
Der Grenz-Ausflug bleibt für viele Sachsen attraktiv, allerdings nur, wenn am Ende auch wirklich noch Sprit aus der Zapfpistole kommt.
Denn inzwischen gilt selbst im Nachbarland: Der günstige Tropfen ist heiß begehrt.
