Neonazi Liebich will Auslieferung verhindern

Chemnitz/Halle - Die in Tschechien festgenommene verurteilte deutsche Rechtsextremistin Marla Svenja Liebich (55) lehnt ihre Auslieferung nach Deutschland ab. Das bestätigte Oberstaatsanwalt Dennis Cernota von der Staatsanwaltschaft Halle. Zuvor hatte der MDR berichtet.

Im nächsten Schritt muss ein tschechisches Gericht darüber entscheiden, ob die Rechtsextremistin Marla Svenja Liebich (55) nach Deutschland ausgeliefert wird. © Sebastian Willnow/dpa

Die Staatsanwaltschaft Halle habe die Information von den tschechischen Behörden erhalten, sagte Cernota weiter. Im nächsten Schritt müsse nun ein tschechisches Gericht darüber entscheiden, ob Liebich nach Deutschland ausgeliefert wird. Wie lange dies dauert, sei derzeit nicht absehbar.

Liebich war nach monatelanger Fahndung in Europa vor einigen Tagen in Schönbach bei Asch (Tschechien) festgenommen und in Polizeigewahrsam genommen worden.

Die Staatsanwaltschaft hatte daraufhin angekündigt, einen Antrag auf Auslieferung zu stellen. Bei einer Auslieferung soll Liebich nach Chemnitz gebracht werden. Ab diesem Zeitpunkt wäre die sächsische Justiz zuständig.