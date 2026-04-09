Nach monatelanger Flucht: Neonazi Liebich in Tschechien gefasst!

Marla Svenja Liebich wurde in Tschechien festgenommen. © Sebastian Willnow/dpa

Damit hat das Katz-und-Maus-Spiel mit der Justiz ein Ende. Liebich wurde mit europäischem Haftbefehl gesucht und konnte nun in Tschechien festgenommen werden. Das bestätigte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Halle der dpa.



Der Fall der Rechtsextremistin erregte deutschlandweit großes Aufsehen. 2023 war Liebich - damals noch als Sven - wegen Volksverhetzung, übler Nachrede und Beleidigung zu anderthalb Jahren Haft verurteilt worden - ohne Bewährung.



2024 beschloss die Ampel-Regierung das Selbstbestimmungsgesetz. Seitdem konnte jeder einmal im Jahr, ohne großen Aufwand, das Geschlecht wechseln. Auch Neonazi Liebich machte davon gebrauch, hieß seitdem Marla Svenja Liebich und trat regelmäßig im Frauen-Look auf.



Dann folgte die Ladung zum Haftantritt: Die verurteilte Rechtsextremistin sollte Ende August 2025 im Chemnitzer Frauen-Knast ihre Freiheitsstrafe antreten - doch daraus wurde nichts. Stattdessen verkündete Liebich, dass sie ins Ausland geflüchtet sei.



Im Netz stichelte die Rechtsextremistin gegen die deutsche Justiz. Provokant schreibt sie unter ein KI-Video, das sie vor einem Knast zeigt: "So hätte es ja echt kommen können, wären bei der Staatsanwaltschaft Halle nicht die größten Trottel des Universums."