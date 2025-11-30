Schock nach Fußballspiel: Deutscher Fan hängt zwischen Zug und Bahnsteigkante

Pilsen (Tschechien) - Schockmoment im tschechischen Pilsen! Ein deutscher Fußballfan (60) stürzte nach einem Spiel zwischen Zug und Bahnsteigkante. Eine Streife eilte zur Hilfe.

Ein übermäßiger Alkoholkonsum ist einem Deutschen (60) in Tschechien zum Verhängnis geworden. © Městská policie Plzeň

Wie die Polizei mitteilte, geschah der Notfall bereits am Donnerstagabend kurz vor Mitternacht im Hauptbahnhof der für sein Bier bekannten Stadt.

"Ein Mann lag auf einem der Bahnsteige, sein Kopf hing gefährlich zwischen Bahnsteigkante und dem abgestellten Zug", heißt es.

Die Beamten hätten dem Verunfallten aufgeholfen und ihn untersucht. "Es ging ihm nicht gut, er hatte eine Schnittwunde im Gesicht, aber glücklicherweise war er bei Bewusstsein und ansprechbar."

Laut Polizei hatte der 60-Jährige ordentlich "getankt" und nach der Europa-League-Partie Viktoria Pilsen gegen den SC Freiburg auf dem Rückweg sein Gleichgewicht im Bahnhofsbereich verloren. Er sei daraufhin mit seinem Kopf auf den Boden geknallt.