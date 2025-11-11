Hackschnitzel-Brand in Recyclingfirma: Feuerwehr im Großeinsatz

Litvínov (Tschechien) - Der Brand eines Hackschnitzel-Lagers im tschechischen Grenzgebiet zu Sachsen hat für einen Großeinsatz der Feuerwehr gesorgt.

Am Einsatzort traf schwere Technik der Feuerwehr ein, um den Brand zu löschen. © HZS Ústeckého kraje

Das Feuer war in der Nacht zu Dienstag auf dem Gelände einer Recyclingfirma bei Litvinov ausgebrochen, wie ein Sprecher der Einsatzkräfte auf der Plattform X mitteilte.

Die Feuerwehr war demnach mit mehr als 20 Einheiten vor Ort. Litvinov liegt rund 50 Kilometer südlich von Dresden.

Am Einsatzort traf schwere Technik ein, darunter ein fast 40 Tonnen schwerer Raupenbagger und ein leistungsstarker Radlader.

Die Fahrzeuge sollten dabei helfen, den Berg von Holzstücken schrittweise auseinanderzuziehen, um Glutnester löschen zu können.