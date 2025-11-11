Hackschnitzel-Brand in Recyclingfirma: Feuerwehr im Großeinsatz
Von Michael Heitmann
Litvínov (Tschechien) - Der Brand eines Hackschnitzel-Lagers im tschechischen Grenzgebiet zu Sachsen hat für einen Großeinsatz der Feuerwehr gesorgt.
Das Feuer war in der Nacht zu Dienstag auf dem Gelände einer Recyclingfirma bei Litvinov ausgebrochen, wie ein Sprecher der Einsatzkräfte auf der Plattform X mitteilte.
Die Feuerwehr war demnach mit mehr als 20 Einheiten vor Ort. Litvinov liegt rund 50 Kilometer südlich von Dresden.
Am Einsatzort traf schwere Technik ein, darunter ein fast 40 Tonnen schwerer Raupenbagger und ein leistungsstarker Radlader.
Die Fahrzeuge sollten dabei helfen, den Berg von Holzstücken schrittweise auseinanderzuziehen, um Glutnester löschen zu können.
Die nahegelegene Stadt Most rief ihre Bürger auf, Fenster und Türen geschlossen zu halten.
Die Brandursache sei noch unklar.
Bei der Recyclingfirma hatte es bereits Ende Oktober gebrannt. Damals konnte der Einsatz nach 24 Stunden beendet werden.
Titelfoto: HZS Ústeckého kraje