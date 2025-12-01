Schock nach Fußballspiel: Deutscher Fan hängt zwischen Zug und Bahnsteigkante
Pilsen (Tschechien) - Schockmoment im tschechischen Pilsen! Ein deutscher Fußballfan (60) stürzte nach einem Spiel zwischen Zug und Bahnsteigkante. Eine Streife eilte zur Hilfe.
Wie die Polizei mitteilte, geschah der Notfall bereits am Donnerstagabend kurz vor Mitternacht im Hauptbahnhof der für sein Bier bekannten Stadt.
"Ein Mann lag auf einem der Bahnsteige, sein Kopf hing gefährlich zwischen Bahnsteigkante und dem abgestellten Zug", heißt es.
Die Beamten hätten dem Verunfallten aufgeholfen und ihn untersucht. "Es ging ihm nicht gut, er hatte eine Schnittwunde im Gesicht, aber glücklicherweise war er bei Bewusstsein und ansprechbar."
Laut Polizei hatte der 60-Jährige ordentlich "getankt" und nach der Europa-League-Partie Viktoria Pilsen gegen den SC Freiburg auf dem Rückweg sein Gleichgewicht im Bahnhofsbereich verloren. Er sei daraufhin mit seinem Kopf auf den Boden geknallt.
"Im Krankenwagen wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser bestätigte einen Wert von 2,6 Promille", so das Ergebnis. Der Deutsche sei in eine Klinik gebracht worden.
