Verdächtige nach mutmaßlichem Brandanschlag in Tschechien festgenommen

Tschechien - Nach einem mutmaßlichen Brandanschlag auf einen Rüstungsbetrieb in Pardubice ( Tschechien ) sind drei Verdächtige festgenommen worden. Das teilte die tschechische Polizei bei X.

Blick auf eine abgebrannte Lagerhalle in einem tschechischen Industriegebiet. © Vostárek Josef/CTK/dpa

Davon sei eine Person in der benachbarten Slowakei gefasst worden, die übrigen in Tschechien. Es handele sich um tschechische und US-amerikanische Staatsangehörige. Nach weiteren Verdächtigen werde in Zusammenarbeit mit ausländischen Partnern gesucht.

Am Freitagmorgen war in einem Rüstungsbetrieb in einem Industriegebiet im ostböhmischen Pardubice ein Feuer ausgebrochen. Eine Lagerhalle und ein Verwaltungsgebäude wurden zerstört. Die Polizei geht von einem Anschlag aus.

Das betroffene Unternehmen stellt nach Angaben auf seiner Internetseite unter anderem Drohnenmotoren und Zielfernrohre für Gewehre her.

Tschechische Medien veröffentlichten ein mutmaßliches Bekennerschreiben einer propalästinensischen Gruppe. "Heute am frühen Morgen wurde ein wichtiges Herstellungszentrum für israelische Waffen von einer Untergrundgruppe angezündet", hieß es darin.