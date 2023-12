Völlige Eskalation: Frau wird mit 8,6 Promille ins Krankenhaus gebracht

Kroměříž (Tschechien) - Die Tschechen sind bekanntlich Bier-Weltmeister. Nirgendwo sonst wird so viel Bier getrunken wie im an Sachsen und Bayern grenzenden Nachbarland. Doch eine Frau hat es nun gehörig übertrieben.

Zu viel Alkoholkonsum ist in Tschechien sehr weit verbreitet. (Symbolbild) © 123RF/f8studio

In der Region Uherskohradišťsko wurde ein Rettungswagen in eine Bar gerufen, wo einer Frau zusammengebrochen war, berichtete die Blesk.

Diese wurde in die anästhesiologische und reanimatologische Abteilung des Krankenhauses Uherskohradišťsko in Kroměříž (Tschechien) eingeliefert.

"Die Rettungskräfte erhielten später von den Krankenhausärzten die Rückmeldung, dass die Patientin einen Blutalkoholspiegel von 8,6 Promille hatte", teilte eine Sprecherin mit.

Das Personal in der Notaufnahme in Kroměříž war allerdings bisher nur mit einem Blutalkoholspiegel von bis zu sechs Promille vertraut, was die Behandlung erschwerte.

Früh am Morgen wurde dieselbe Rettungswagenbesatzung zu einem Mann gerufen, der auf der Straße lag. "Nach ersten Berichten hatte der Mann einen Herzstillstand, und ein Passant begann mit der Laienreanimation", so die Sprecherin weiter.

Doch das war, Gott sei Dank, eine Fehleinschätzung. Der Mann habe plötzlich geatmet und sich gegen die Reanimationsversuche gewehrt.