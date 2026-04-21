Deutsche Familie stirbt durch Vergiftung in der Türkei: Prozess hat begonnen

Istanbul - Fünf Monate nach dem Tod einer vierköpfigen Familie aus Hamburg durch Vergiftung hat der Prozess gegen sechs Angeklagte in Istanbul begonnen.

Das Istanbuler Gerichtsgebäude Caglayan. Dort startete am Dienstag der Prozess gegen sechs Angeklagte nach dem Tod einer Hamburger Familie. (Archivfoto) © Marius Becker/dpa

Vor dem Gericht im Istanbuler Viertel Caglayan müssen sich unter anderem ein Hotelbesitzer und der Besitzer einer Schädlingsbekämpfungsfirma verantworten.

Die Staatsanwaltschaft wirft fünf Angeklagten in Untersuchungshaft "bewusste fahrlässige Tötung" vor, wofür ein Strafmaß von bis zu 22,5 Jahren möglich ist.

Einem weiteren Hotelmitarbeiter wird "fahrlässige Tötung" vorgeworfen, was eine Strafe von bis zu 15 Jahren zur Folge haben könnte. Die Angeklagten weisen die Vorwürfe zurück.

Die Eltern und ihre beiden Kleinkinder waren vergangenen November im Türkei-Urlaub zunächst mit Verdacht auf Lebensmittelvergiftung im Krankenhaus behandelt worden und dann verstorben.

Ein Gutachten stellte später als Todesursache eine Vergiftung durch ein Insektizid fest, das zur Bekämpfung von Bettwanzen verwendet wurde.