Nach Blutbad an türkischer Schule: Ermittlungen deuten auf geplante Tat hin

Kahramanmaraş - Einen Tag nach dem tödlichen Angriff eines Achtklässlers an seiner Schule im südosttürkischen Kahramanmaraş deuten die Ermittlungen auf eine geplante Tat hin.

Die Behörden ermitteln nach den Schüssen in einer türkischen Schule und stoßen auf dem Computer des Achtklässlers auf Hinweise. © Foto von YASIN AKGUL / AFP

Auf dem Computer des mutmaßlichen Angreifers seien Hinweise gefunden worden, teilte die Generalstaatsanwaltschaft von Kahramanmaraş mit. Ein wenige Tage altes Dokument lege nah, dass der Schüler zeitnah eine größere Tat begehen wollte.

Der Schüler hatte am Mittwoch nach Angaben von Behörden an seiner Schule wahllos um sich geschossen und acht seiner Mitschüler und einen Lehrer getötet. Auch der mutmaßliche Schütze ist offiziellen Angaben zufolge tot. Wie der 14-Jährige ums Leben kam, ist noch unklar.

Der Vater des Jugendlichen sagte der Polizei nach Angaben von lokalen Medien, sein Sohn habe ein großes Interesse an Schusswaffen gehabt. Er sagte, er habe den Schüler eine Woche vor dem Angriff auf einen Schießstand mitgenommen, wie die regierungsnahe Zeitung "Yeni Şafak" berichtete. Außerdem sei der 14-Jährige in psychologischer Behandlung gewesen.

Gegen den Vater des Achtklässlers - offiziellen Angaben zufolge ein pensionierter Polizist - sei Haftbefehl erlassen worden. Der mutmaßliche Täter hatte laut ersten Erkenntnissen bei dem Angriff die Waffen seines Vaters verwendet. Auch die Mutter war am Mittwoch festgenommen worden.