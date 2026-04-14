Ex-Schüler schießt an türkischem Gymnasium um sich: Mindestens 16 Verletzte
Von Melissa Erichsen
Sanliurfa (Türkei) - An einer Schule im Südosten der Türkei sind am Dienstag Schüsse gefallen - mindestens 16 Personen wurden verletzt.
In der Stadt Sanliurfa an einem Gymnasium waren Schüsse zu hören, wie die Nachrichtenagentur DHA berichtete. Zahlreiche Rettungskräfte seien im Einsatz.
Wie das türkische Innenministerium mitteilte, gebe es bisher insgesamt 16 Verletzte.
Vier Lehrer, zehn Schüler, ein Polizeibeamter und eine Person aus dem Kantinenpersonal seien unter den Verletzten.
Der Täter sei ein ehemaliger Schüler der Schule gewesen. Er habe sich das Leben genommen. Die Schule sei mittlerweile evakuiert worden.
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Titelfoto: Mevlut Bayraktar/IHA/AP/dpa