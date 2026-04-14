Ex-Schüler schießt an türkischem Gymnasium um sich: Mindestens 16 Verletzte

Sanliurfa (Türkei) - An einer Schule im Südosten der Türkei sind am Dienstag Schüsse gefallen - mindestens 16 Personen wurden verletzt.

Bei der Schießerei wurden mindestens 16 Menschen verletzt. © Mevlut Bayraktar/IHA/AP/dpa

In der Stadt Sanliurfa an einem Gymnasium waren Schüsse zu hören, wie die Nachrichtenagentur DHA berichtete. Zahlreiche Rettungskräfte seien im Einsatz.

Wie das türkische Innenministerium mitteilte, gebe es bisher insgesamt 16 Verletzte.

Vier Lehrer, zehn Schüler, ein Polizeibeamter und eine Person aus dem Kantinenpersonal seien unter den Verletzten.