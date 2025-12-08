Vom Onkel eingesperrt: Junge (11) muss jahrelang in Taubenverschlag hausen

Ankara (Türkei) - Wie kann man sowas einem Kind antun? In der Türkei wurde ein herzergreifender Fall von Kindesmisshandlung bekannt. Ein elfjähriger, körperlich behinderter Junge wurde von seinem Onkel offenbar jahrelang in einem Taubenverschlag gefangen gehalten. Nun konnte der kleine Adnan gerettet werden.

Adnan (11) wurde gerettet. © Montage: Instagram/ankaraabisi

So etwas wie Liebe und Geborgenheit durfte der Adnan nie erfahren. Spielzeug kannte der Elfjährige nicht. Seine einzigen Freunde waren die Tauben.

Es sind bestürzende Bilder, die der bekannte türkische Influencer Yasin Oyanık aka "Ankara Abisi" am Donnerstag bei Instagram teilte: In einem trostlosen Raum fristet Adnan, eingewickelt in Decken, sein trauriges Dasein.

Auf dem kalten Boden liegen Unrat und Taubendreck. Das trockene Brot, was ihm der Onkel gelegentlich gab, musste Adnan mit den Vögeln teilen.

Der Junge, der von der Hüfte abwärts gelähmt ist, wurde offenbar jahrelang in diesem Raum eingesperrt, berichtete die Zeitung Hürriyet. Sein eigener Onkel soll ihm das angetan haben. Der Mann ist mittlerweile auf der Flucht.