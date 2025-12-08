Vom Onkel eingesperrt: Junge (11) muss jahrelang in Taubenverschlag hausen
Ankara (Türkei) - Wie kann man sowas einem Kind antun? In der Türkei wurde ein herzergreifender Fall von Kindesmisshandlung bekannt. Ein elfjähriger, körperlich behinderter Junge wurde von seinem Onkel offenbar jahrelang in einem Taubenverschlag gefangen gehalten. Nun konnte der kleine Adnan gerettet werden.
So etwas wie Liebe und Geborgenheit durfte der Adnan nie erfahren. Spielzeug kannte der Elfjährige nicht. Seine einzigen Freunde waren die Tauben.
Es sind bestürzende Bilder, die der bekannte türkische Influencer Yasin Oyanık aka "Ankara Abisi" am Donnerstag bei Instagram teilte: In einem trostlosen Raum fristet Adnan, eingewickelt in Decken, sein trauriges Dasein.
Auf dem kalten Boden liegen Unrat und Taubendreck. Das trockene Brot, was ihm der Onkel gelegentlich gab, musste Adnan mit den Vögeln teilen.
Der Junge, der von der Hüfte abwärts gelähmt ist, wurde offenbar jahrelang in diesem Raum eingesperrt, berichtete die Zeitung Hürriyet. Sein eigener Onkel soll ihm das angetan haben. Der Mann ist mittlerweile auf der Flucht.
Schlimmer Vorfall in der Türkei: Kleiner Junge aus Verließ gerettet
"Adnan hat jahrelang so gelebt", sagte Influencer "Ankara Abisi" (3,7 Millionen Follower) bei Instagram. Ein Nachbar hatte sich an ihn gewandt und detailliert geschildert, wie der kleine Junge im Taubenverschlag hausen musste. Der Influencer fuhr sofort hin, holte das Kind raus.
Medienberichten zufolge fing Adnans Martyrium mit dem plötzlichen Tod seines Vaters an. Die Mutter heiratete erneut, verließ daraufhin die Familie. Adnan musste zu seinem Onkel, dessen Frau und deren vier Kindern ziehen.
Die Familie ist soll untergetaucht sein, nach dem Horror-Onkel und seiner Frau wird gefahndet.
Adnan kam hingegen in staatlicher Obhut unter. Nun gilt es, für ihn ein warmes und vor allem liebevolles Zuhause zu finden. Es bleibt zu hoffen, dass der Junge das Geschehene eines Tages hinter sich lassen kann.
Titelfoto: Montage: Instagram/ankaraabisi