Ist das die Todesursache? Giftiges Gas in Hotelzimmer von toter Familie aus Hamburg gefunden

Istanbul/Hamburg - Knapp zwei Wochen nach dem Tod einer Hamburger Familie in Istanbul ist in deren Hotelzimmer das hochgiftige Gas Phosphin entdeckt worden.

Aluminiumphosphid wird bei der Bekämpfung von Schädlingen eingesetzt und kann sich in Verbindung zu Wasserstoff zum toxischen Gas Phosphin entwickeln. (Symbolbild) © 123RF/liudmilachernetska

Der Stoff sei etwa in aus dem Zimmer entnommenen Wischproben festgestellt worden, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu unter Berufung auf einen Bericht der Rechtsmedizin. Auch in Handtüchern des Hotels habe man Phosphin entdeckt.

Die finale Klärung der Todesursache stehe aber noch aus.

Bei der Bekämpfung von Schädlingen wird häufig der Stoff Aluminiumphosphid eingesetzt. In Verbindung mit Wasser - Luftfeuchtigkeit genügt - entsteht das toxische Gas Phosphin.

Das Gas schädigt die Körperzellen von Säugetieren und verhindert in größeren Konzentrationen den Sauerstoff-Transport im Blut. Phosphin kann bei Menschen unter anderem zu Reizhusten, Erbrechen, Leber- und Nierenfunktionsstörungen führen und beim Einatmen lebensbedrohlich sein.