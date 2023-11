"Gefährlich und dumm": Influencerin will Fotos mit galoppierenden Pferden - Das ist die Quittung!

Pferde sind durchaus ästhetische Geschöpfe, aber auch sehr schwer. Von ihnen umgerannt zu werden, ist unangenehm. © 123rf/callipso

Der Wunsch, mit einem fotografischen Meisterwerk Tausende von Likes abzusahnen, ist der Antrieb für die Schaffenskraft vieler Influencerinnen und Influencer.



Das endet oft schmerzlich, manchmal sogar tödlich.

Bei einem Fotoshooting unter frei laufenden Pferden in Kappadokien (Region in der Türkei) wurde eine Frau von einem Pferd zu Boden getrampelt.

Der Clip, der im Oktober 2022 entstand, wurde bereits millionenfach geklickt und stieß vor allem auf eines: völliges Unverständnis.

Der Instagram-Account "Influencers in the Wild" (auf Deutsch: "Influencer in ihrer natürlichen Umgebung") teilte den Clip, wie die junge Frau namens Federica Papariello anscheinend unbeeindruckt von herangaloppierenden Pferden in Richtung Kamera läuft.

Aber ein Pferd konnte nicht ausweichen und rannte die Frau einfach um.