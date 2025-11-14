Lebensmittel-Vergiftung im Urlaub: Zwei deutsche Kinder gestorben
Istanbul (Türkei) - Zwei Kinder einer in Deutschland lebenden Familie sind laut einem Fernsehbericht im Türkei-Urlaub an einer mutmaßlichen Lebensmittelvergiftung gestorben.
Die beiden Kinder im Alter von drei und sechs Jahren starben in Istanbul im Krankenhaus, wie das türkische Gesundheitsministerium am Donnerstag mitteilte. Ihre Eltern wurden demnach weiter auf der Intensivstation behandelt. Am Freitag verlor dann auch die Mutter den Kampf um ihr Leben.
Ein Ermittlungsverfahren sei eingeleitet, erklärte ein Ministeriumsvertreter im Onlinedienst X.
Türkischen Medien zufolge hatte die Familie am Dienstag im Istanbuler Touristenviertel Örtakoy Muscheln und gefüllte Kartoffeln von einem Straßenhändler gegessen. Später seien alle vier unter dem Verdacht einer Lebensmittelvergiftung ins Krankenhaus eingeliefert worden.
Erstmeldung: 13. November, 17.34 Uhr, zuletzt aktualisiert: 14. November 9.41 Uhr
