Lebensmittel-Vergiftung im Urlaub: Zwei deutsche Kinder gestorben

Istanbul (Türkei) - Zwei Kinder einer in Deutschland lebenden Familie sind laut einem Fernsehbericht im Türkei -Urlaub an einer mutmaßlichen Lebensmittelvergiftung gestorben.

Die Eltern der Kinder sind noch im Krankenhaus. (Symbolbild) © 123RF/chalabala

Die beiden Kinder im Alter von drei und sechs Jahren starben in Istanbul im Krankenhaus, wie das türkische Gesundheitsministerium am Donnerstag mitteilte. Ihre Eltern wurden demnach weiter auf der Intensivstation behandelt. Am Freitag verlor dann auch die Mutter den Kampf um ihr Leben.

Ein Ermittlungsverfahren sei eingeleitet, erklärte ein Ministeriumsvertreter im Onlinedienst X.