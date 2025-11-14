Zwei tote Kinder nach Lebensmittel-Vergiftung im Urlaub: Auch Mutter gestorben

Nachdem bereits die zwei Kinder (3, 6) einer Familie an einer mutmaßlichen Lebensmittelvergiftung verstorben sind, wurde nun auch der Tod der Mutter gemeldet.

Von Kim Kosiolek

Istanbul (Türkei) - Traurige Nachrichten aus Istanbul: Nachdem bereits die zwei Kinder (3, 6) einer Hamburger Familie an einer mutmaßlichen Lebensmittelvergiftung im Türkei-Urlaub verstorben sind, wurde nun auch der Tod der Mutter gemeldet.

Vermutlich erlitt die Familie eine Lebensmittelvergiftung. (Symbolfoto) © 123rf/joseh51 Dies berichtete das türkische Nachrichtenportal DHA. Der Vater werde aktuell weiterhin auf der Intensivstation behandelt. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Drei Personen, die im Zusammenhang mit dem Vorfall stehen könnten, wurden bereits festgenommen. Die Familie stamme aus Hamburg, war am Sonntag für einen Urlaub in die Türkei gereist, wo sich am Mittwoch das tragische Unglück ereignete.

Waren Muscheln und Ofenkartoffeln schuld an Lebensmittelvergiftung?