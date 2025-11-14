Zwei tote Kinder nach Lebensmittel-Vergiftung im Urlaub: Auch Mutter gestorben
Istanbul (Türkei) - Traurige Nachrichten aus Istanbul: Nachdem bereits die zwei Kinder (3, 6) einer Hamburger Familie an einer mutmaßlichen Lebensmittelvergiftung im Türkei-Urlaub verstorben sind, wurde nun auch der Tod der Mutter gemeldet.
Dies berichtete das türkische Nachrichtenportal DHA. Der Vater werde aktuell weiterhin auf der Intensivstation behandelt.
Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Drei Personen, die im Zusammenhang mit dem Vorfall stehen könnten, wurden bereits festgenommen.
Die Familie stamme aus Hamburg, war am Sonntag für einen Urlaub in die Türkei gereist, wo sich am Mittwoch das tragische Unglück ereignete.
Waren Muscheln und Ofenkartoffeln schuld an Lebensmittelvergiftung?
Am Tag zuvor sollen sie alle noch Muscheln und gefüllte Ofenkartoffeln von einem Straßenhändler im Istanbuler Touristenviertel Örtakoy gegessen haben. Anschließend besuchten sie ein Restaurant im selben Stadtteil.
Kurz darauf folgte der Schock: Zurück im Hotel litten die Geschwister unter Übelkeit und Erbrechen, das dreijährige Mädchen wurde schließlich bewusstlos. Auch ihrem Bruder ging es zunehmend immer schlechter.
Die besorgten Eltern verständigten den Notruf. Im Krankenhaus folgte dann die traurige Nachricht, dass den Kindern nicht mehr geholfen werden konnte.
Wenig später verstarb auch ihre Mutter.
Im Raum steht der Verdacht einer Lebensmittelvergiftung. Das Lokal, in dem die Familie zuvor gegessen hat, wurde bereits dichtgemacht. Ein Straßenhändler, der gefüllte Kartoffeln verkauft, wird aktuell untersucht.
Erstmeldung von 9.20 Uhr, zuletzt aktualisiert um 9.57 Uhr.
Titelfoto: 123rf/joseh51