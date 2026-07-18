Türkei-Urlaub endet tragisch: Mutter und Söhne bei Unfall tödlich verletzt

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Bei einem Unfall nahe der türkischen Stadt Türkeli wurden zwei Brüder und eine Mutter aus Köln tödlich verletzt. Der Familienvater erlitt schwere Verletzungen.

Von Tobias Kremer

Kayseri/Köln - Für eine Familie aus Köln hat ein Urlaub in der Türkei wohl ein tragisches Ende genommen: Bei einem schweren Autounfall sollen zwei Brüder (33, 38) und ihre Mutter (60) tödlich verletzt worden sein. Der 64-jährige Vater soll zudem schwere Verletzungen erlitten haben.

Der Familienvater wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. (Symbolfoto)
Der Familienvater wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. (Symbolfoto)  © Adem Altan/AFP

Wie die türkische Nachrichtenagentur dha berichtet, hat sich der Crash bereits am Mittwochmorgen gegen 5 Uhr auf einer Straße von Kırşehir nach Kayseri in der Nähe der Stadt Türkeli ereignet.

Demnach habe der Familienvater den Wagen mit Kölner Kennzeichen gefahren und aus bislang unklarer Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Anschließend sei der Audi gegen eine Leitplanke geprallt und habe sich überschlagen.

Dadurch wurden die beiden Brüder sowie ihre Mutter so schwer verletzt, dass für sie jede Hilfe zu spät kam.

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Der 64-Jährige wurde derweil von Rettungskräften versorgt und in eine Klinik nach Nevşehir gebracht.

Dem Bericht zufolge war die deutsch-türkische Familie gerade auf dem Weg von Köln in ihre Heimatstadt Kayseri. Eine Untersuchung zur genauen Unfallursache sei eingeleitet worden.

Titelfoto: Adem Altan/AFP

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