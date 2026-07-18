Türkei-Urlaub endet tragisch: Mutter und Söhne bei Unfall tödlich verletzt

Kayseri/Köln - Für eine Familie aus Köln hat ein Urlaub in der Türkei wohl ein tragisches Ende genommen: Bei einem schweren Autounfall sollen zwei Brüder (33, 38) und ihre Mutter (60) tödlich verletzt worden sein. Der 64-jährige Vater soll zudem schwere Verletzungen erlitten haben.

Der Familienvater wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. (Symbolfoto) © Adem Altan/AFP

Wie die türkische Nachrichtenagentur dha berichtet, hat sich der Crash bereits am Mittwochmorgen gegen 5 Uhr auf einer Straße von Kırşehir nach Kayseri in der Nähe der Stadt Türkeli ereignet.

Demnach habe der Familienvater den Wagen mit Kölner Kennzeichen gefahren und aus bislang unklarer Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Anschließend sei der Audi gegen eine Leitplanke geprallt und habe sich überschlagen.

Dadurch wurden die beiden Brüder sowie ihre Mutter so schwer verletzt, dass für sie jede Hilfe zu spät kam.

Der 64-Jährige wurde derweil von Rettungskräften versorgt und in eine Klinik nach Nevşehir gebracht.