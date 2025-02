Schon mehr als 100 Tote in Urlauber-Paradies: Deswegen werden Touristen vor diesem Land gewarnt

Türkei - Das Land im Mittelmeer ist für viele Touristen der ideale Ort, um einen Urlaub zu machen. Mit einem kühlen Cocktail in der Hand kann man hier gut entspannen, doch jetzt warnen einige Länder vor den Drinks, die man in der Türkei bekommt - es herrscht Lebensgefahr!

Seit Jahresbeginn starben bereits 124 Menschen in der Türkei, weil sie gepanschten Alkohol getrunken haben. (Symbolbild) © Soeren Stache/dpa-Zentralbild/dpa

Laut einem Bericht der "Global Times" starben seit dem Jahresbeginn ganze 124 Menschen in der Türkei an den Folgen einer Methanolvergiftung.

Schon seit längerer Zeit hat das Land Probleme mit gepanschtem Alkohol, der sich nicht durch Geruch oder Geschmack vom herkömmlichen Trinkalkohol unterscheiden lässt.

Allein in der Hauptstadt Ankara ist die Zahl der Todesopfer bereits auf 54 gestiegen, weitere 40 Personen liegen derzeit noch auf den Intensivstationen der örtlichen Krankenhäuser. Wie die Zeitung berichtet, fanden am vergangenen Wochenende mehrere Razzien unter anderem in den Städten Istanbul, Samsun und Kastamonu statt.

88 Verdächtige konnten wegen "vorsätzlichen Mordes" festgenommen und angezeigt werden. Außerdem gelang es den Behörden, Tausende Liter des Gift-Alkohols aus dem Verkehr zu ziehen.