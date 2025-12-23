Kinder finden Tasche voller Gold: Was sie dann tun, berührt so viele

Istanbul (Türkei) - Herzerwärmend. In der Türkei haben zwei Kinder eine Tasche voller Gold auf der Straße gefunden. Doch anstatt den Schatz für sich zu behalten, machten sie sich sofort auf die Suche nach dem rechtmäßigen Eigentümer.

Die beiden Jungs brachten den Schatz zurück. © Montage: X/@mfatihkacir

So geschehen vergangene Woche in Bağcılar (Großraum Istanbul), berichtet die Zeitung Hürriyet.

Die beiden Jungs hatten auf einer belebten Straße eine Tasche gefunden. Als sie sich das Fundstück näher anschauten, staunten sie wohl nicht schlecht. In der Tasche befanden sich Goldmünzen im Wert von 1,3 Millionen türkischer Lira (umgerechnet 25.000 Euro).

Ohne zu zögern, brachten sie den Schatz zum nächsten Geschäft, wandten sich an den Ladeninhaber. Dieser konnte anhand einer Visitenkarte im Beutel den Juwelier identifizieren, der die Goldmünzen verkauft hatte. Gemeinsam mit den Kindern ging der Ladenbesitzer zu dem Juwelier und gab das Gold dem Besitzer zurück. Wenig später konnte der rechtmäßige Besitzer in Empfang nehmen.

Die beiden Jungs durften sich hingegen über einen Finderlohn freuen.