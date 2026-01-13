Frau findet Jahrbuch aus der 9. Klasse wieder und macht unerwartete Entdeckung
Atlanta (USA) - Eine Frau aus Atlanta stöberte in alten Schulunterlagen, als sie dabei auf ihr Jahrbuch aus der 9. Klasse stieß. Darin entdeckte sie einen unerwarteten Eintrag - der ausgerechnet von dem Mann stammte, mit dem sie mittlerweile eine Familie gegründet hatte.
Sarah Wilder Hecht und ihr heutiger Ehemann Steven lernten sich bereits in der Highschool kennen, wo sich Sarah in den zurückhaltenden Klassenkameraden verknallte. "Ich fand ihn total witzig, weil er so ruhig war", erinnert sie sich gegenüber PEOPLE.
Nach ihrem Abschluss im Jahr 2005 verloren sich die beiden aber zunächst aus den Augen. Rund acht Jahre später liefen sich Sarah und Steven plötzlich bei einem Festival über den Weg - wenig später wurden sie ein Paar. Mittlerweile sind sie seit fast neun Jahren verheiratet und haben fünfjährige Zwillingssöhne.
Als die heute 39-Jährige mal wieder in Erinnerung schwelgen wollte, suchte sie bei ihren Eltern nach Fotos aus der Highschool.
Beim Durchschauen ihres Jahrbuchs aus der 9. Klasse entdeckte Sarah dann einen Eintrag, den Steven ihr vor über 15 Jahren hinterlassen hatte.
Alter Jahrbuch-Eintrag sorgt für viralen Hit
"Sarah, schade, dass die Schule bald vorbei ist und ich dein wirres Geschwafel nicht mehr ertragen muss. Schöne Sommerferien und versuch, nicht so viel nachzudenken wie dieser Typ. Bis nächstes Jahr, Steven", hatte der damalige Schüler samt eines Rechtschreibfehlers ins Jahrbuch gekritzelt.
"Ich habe es durchgeblättert und das gesehen und dachte: 'Oh, mein Gott, das ist ja witzig'", freut sich Sarah. Steven dagegen konnte sich an den Eintrag und vor allem an seine Schreibfehler nicht mehr erinnern.
Seine Frau sieht es aber als Teil ihrer Liebesgeschichte, von der sie damals als Teenager noch nichts ahnten. "Ich habe mich immer wohlgefühlt, ihm alles anzuvertrauen, egal ob es verständlich oder wirr ist. Er ist ein toller Ehemann."
"Ich glaube, unsere Highschool-Freunde sind total überrascht, dass wir zusammen sind", erklärt sie. Er wäre "sehr schüchtern und ruhig", sie dagegen "extrovertiert und redselig". "Aber es passt gut zusammen."
Ihr Post über den Jahrbuch-Fund ging auf TikTok viral und bescherte der 39-Jährigen über 122.000 Klicks.
Titelfoto: Sarah Wilder Hecht