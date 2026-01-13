Frau findet Jahrbuch aus der 9. Klasse wieder und macht unerwartete Entdeckung

Atlanta (USA) - Eine Frau aus Atlanta stöberte in alten Schulunterlagen, als sie dabei auf ihr Jahrbuch aus der 9. Klasse stieß. Darin entdeckte sie einen unerwarteten Eintrag - der ausgerechnet von dem Mann stammte, mit dem sie mittlerweile eine Familie gegründet hatte.

Nach 9 Jahren Ehe entdeckte Sarah Wilder Hecht (39) einen 15 Jahre alten Jahrbucheintrag ihres jetzigen Ehemanns. © Sarah Wilder Hecht

Sarah Wilder Hecht und ihr heutiger Ehemann Steven lernten sich bereits in der Highschool kennen, wo sich Sarah in den zurückhaltenden Klassenkameraden verknallte. "Ich fand ihn total witzig, weil er so ruhig war", erinnert sie sich gegenüber PEOPLE.

Nach ihrem Abschluss im Jahr 2005 verloren sich die beiden aber zunächst aus den Augen. Rund acht Jahre später liefen sich Sarah und Steven plötzlich bei einem Festival über den Weg - wenig später wurden sie ein Paar. Mittlerweile sind sie seit fast neun Jahren verheiratet und haben fünfjährige Zwillingssöhne.

Als die heute 39-Jährige mal wieder in Erinnerung schwelgen wollte, suchte sie bei ihren Eltern nach Fotos aus der Highschool.

Beim Durchschauen ihres Jahrbuchs aus der 9. Klasse entdeckte Sarah dann einen Eintrag, den Steven ihr vor über 15 Jahren hinterlassen hatte.