Frau zeigt Ehemann Ultraschallbild: Als er winziges Detail entdeckt, fehlen ihm die Worte
San Diego (USA) - Jessica Cunningham aus dem US-Bundesstaat Kalifornien überraschte ihren Ehemann Brian mit einem Ultraschallbild ihres Babys. Die beiden sind Eltern von zwei Kindern, daher kannte Brian den emotionalen Anblick solcher Bilder bereits. Doch als er einen genaueren Blick auf die aktuelle Aufnahme warf, entdeckte er ein entscheidendes Detail.
Mit ihren beiden Kindern Lyla (9) und dem vierjährigen Dylan war die Familienplanung von Jessica und Brian noch nicht abgeschlossen. Allerdings musste das Paar mit mehreren Fehlgeburten bereits schmerzhafte Rückschläge verkraften, wie es gegenüber Newsweek verriet.
Als klar war, dass Jessica erneut schwanger war, war die Freude umso größer. Bereits vor einem Jahr überraschte die US-Amerikanerin ihren Ehemann mit einem Ultraschallbild. Da seine Reaktion darauf so herzergreifend war, luden sie das Video erneut auf Instagram hoch, wo es inzwischen viral ging.
Aufnahmen zeigten den 49-Jährigen am Schreibtisch sitzend, dabei studierte er aufmerksam die Ultraschallaufnahmen auf dem Computer. Plötzlich stockte Brian für einen Moment, ehe er überrascht feststellte: "Da sind zwei!"
Nachdem er seine anfängliche Verwirrung abgelegt hatte, war er zum Scherzen aufgelegt: "Wir werden ein größeres Boot brauchen", erklärte er, während man seine Frau im Hintergrund lachen hörte.
Nach anfänglicher Verwirrung: Vater freut sich über Zwillinge
Laut Jessica sei ihre Schwangerschaft für sie eine große Überraschung gewesen. "Wir haben die Zwillinge auf natürlichem Wege bekommen", verriet sie. "Zwillinge kommen in unserer Familie väterlicher- wie mütterlicherseits vor, aber ehrlich gesagt wäre ich nie auf die Idee gekommen, dass es uns auch passieren würde."
Nun, da die Zwillinge inzwischen auf der Welt sind, haben die Cunninghams alle Hände voll zu tun. Doch sie hätten gelernt, ihren Rhythmus anzupassen, statt alles kontrollieren zu wollen. Ihr Alltag sei zwar etwas chaotisch, aber dafür etwas ganz Besonderes.
Titelfoto: Bildmontage: Screenshot/Instagram/jessicateevb