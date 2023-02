Überreste von dreifachem Familienvater in Hai gefunden: Nur ein Tattoo konnte ihn identifizieren!

Die Überreste von Diego Barría (32, r.) wurden im Magen eines Hundshais gefunden. © Fotomontage: 123rf/divepics, Screenshot/Facebook/Virginia Brugger

Am 18. Februar brach Diego Barría (32) zu einem Abenteuer auf, von dem er nicht zurückkommen sollte. Der 32-Jährige war mit seinem Quad in einer abgelegenen Region in Argentinien unterwegs.

Nachdem zwei Tage lang jede Spur von ihm gefehlt hatte, forderte seine Frau Virginia Brugger ihren Mann auf Facebook auf, zurückzukommen: "Nur ein Signal, um dich zu finden!!! Bitte."

Zusätzlich meldete sie ihn als vermisst und bat Menschen in den sozialen Medien, sich bei ihr zu melden, sollten sie den 32-Jährigen gesehen haben.

Des Weiteren suchten Beamte die Gegend ab, in der er verschwand. Dort fanden sie das zerstörte Fahrzeug des Familienvaters, berichtete die Nachrichtenseite El País.

Sechs Tage später kam dann heraus, was mit Diego Barría passiert war: Ein Fischer fand menschliche Überreste im Magen eines Hundshais. Den unschönen Fund brachte er zur Polizei.

Da neben menschlichem Fleisch auch ein relativ unversehrter Unterarm mit einem Rosentattoo gefunden wurde, konnte der 32-Jährige durch seine Familie identifiziert werden.