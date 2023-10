Urlaub wird zum Albtraum: Touristin muss in Dubai in den Knast - aus kuriosem Grund

Dubai (Vereinigte Arabische Emirate) - Es sollte ein entspannter Sommerurlaub in Istanbul werden. Doch der Rückflug über Dubai endete für eine New Yorker Studentin in einem Horror-Szenario, in dem sie seit Monaten gefangen ist.

Eine US-Studentin muss in Dubai ins Gefängnis, weil sie eine Sicherheitsbeamtin am Arm berührt haben soll. © Unsplash/Christoph Schulz

Bereits seit knapp drei Monaten sitzt Elizabeth Polanco De Los Santos (21), Studentin am Lehman College im New Yorker Stadtteil Bronx, in Dubai fest - nun droht der jungen Frau sogar ein ganzes Jahr Knast.

Ein Gericht in den Vereinigten Arabischen Emiraten hat die Amerikanerin am Montag zu einer einjährigen Gefängnisstrafe verurteilt, weil sie im Sommer eine Sicherheitsbeamtin in Dubai "angegriffen und beleidigt" haben soll, wie unter anderem die New York Post berichtete.

Demnach soll die 21-Jährige im Juli mit einer Freundin Urlaub in der türkischen Metropole Istanbul gemacht haben, wobei ihre Flugverbindung zurück in Richtung Heimat sie über Dubai geführt habe.

Am Flughafen der Wüstenstadt kam es dann zu dem Vorfall, der für die junge Frau in einem Albtraum enden sollte: Los Santos, die bei ihrer Reise wegen einer vorherigen Operation eine Taillenstützte, also eine Art Korsett, tragen musste, sei beim Passieren der Sicherheitskontrolle aufgefordert worden, die Stütze auszuziehen.

Dazu habe man sie in einen separaten Raum geführt, wo das weibliche Flughafenpersonal der Amerikanerin das Korsett ausgezogen habe. Allerdings seien die Beamtinnen sehr "grob" gewesen und sollen die junge Frau auf ihre Bitte hin, ihr auch wieder beim Anziehen zu helfen, ausgelacht haben.

Weil sich die Mitarbeiterinnen weigerten, der 21-Jährigen zur Hand zu gehen, habe die Studentin eine Sicherheitsbeamtin, die ihr den Weg versperrt habe, leicht angestupst, damit sie stattdessen ihre Freundin um Hilfe bitten konnte.

"Ich berührte sanft ihren Arm, um sie aus dem Weg zu führen, und begann dann verzweifelt, meine Freundin zu rufen", erklärte Los Santos.

Nur wenig später wurde sie wegen "Berührung der Zollbeamtin" in Gewahrsam genommen und stundenlang in einem Raum festgehalten, ehe ein Reiseverbot gegen die junge Frau verhängt wurde.