15 Tote bei Terror in New Orleans: 42-Jähriger rast mit IS-Flagge in Menschenmenge!

New Orleans (USA) - Bei einem Vorfall mit einem Fahrzeug im beliebten Ausgehviertel French Quarter in New Orleans sind nach Angaben der Stadt mindestens 15 Menschen gestorben!

In New Orleans ist ein Auto in eine Menschenmenge gefahren und hat offenbar mehrere Personen getötet. © Gerald Herbert/AP/dpa

Das Unglück ereignete sich demnach gegen 3.15 Uhr (Ortszeit) in der Silvesternacht auf der Canal und Bourbon Street. Wie der US-Sender "ABC News" berichtete, steig die Opferzahl von zunächst zehn auf inzwischen 15 an.

"Ein Auto fuhr in eine große Menschenmenge", erklärte die Verwaltung. "Er versuchte so viele Menschen zu überfahren wie möglich", sagte New Orleans' Polizeichefin Anne Kirkpatrick in einer Pressekonferenz - es habe sich um "sehr absichtliches Verhalten" gehandelt.

30 weitere Personen sollen nach dem Unfall im US-Bundesstaat Louisiana mit Verletzungen in Krankenhäuser gebracht worden sein. Auch ein Polizeibeamter soll verletzt worden sein.

Der Mann hatte laut US-Medien eine Flagge der Terrororganisation IS bei sich. Zwei Ermittler bestätigten dies dem Sender CNN. Einer der beiden erwähnte zudem, dass in einer Kühlbox auf der Ladefläche des Pick-ups mehrere selbstgebaute möglicherweise explosive Objekte gewesen seien.

Die lokale Nachrichtenseite "New Orleans Advocate" sprach ebenfalls unter Berufung auf Ermittlerkreise von einem 42-Jährigen in Militärkleidung als Täter.