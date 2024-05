24-Jähriger fällt in Hai-verseuchte Gewässer - und überlebt!

Florida - Fischer Marlin Deere Wakeman (24) wollte nach getaner Arbeit von seinem Boot im US-Bundesstaat Florida auf den Steg springen, als er plötzlich ausrutschte und in das Wasser unter ihm fiel - in dem rund 20 Haie lauerten! Nur haarscharf überlebte der junge Mann.

"Als ich im Wasser landete, wusste ich ziemlich genau, was passieren würde", sagte er. "Und als er mich biss, wusste ich, was los war. Es gab keine Sekunde Zweifel in meinem Kopf."

Der Vorfall ereignete sich demnach bereits am 26. April in einem Yachthafen auf den Bahamas. In dem Hafen schwimmen laut Marlin immer viele Haie herum und ernähren sich von den Fisch-Kadavern, die die Fischer ins Wasser werfen.

Wie durch ein Wunder überlebte Marlin (24) den Tauchgang mit rund 20 Haien. © Montage: Instagram/captrufus (2)

Der erste Hai habe ihn unter Wasser gerissen und ins Knie gebissen, bevor er losließ. "Ich hatte wirklich Glück, dass er nicht den Kopf geschüttelt oder länger festgehalten hat", sagte er. "Und dann konnte ich wieder an die Oberfläche kommen."

Doch in diesem Moment schlug der zweite Hai zu und biss Marlin in die Schulter. "Der auf meiner Schulter fühlte sich wie ein Schlag an", sagte er. "Man spürt wirklich nicht, wie die Zähne eindringen."

Trotz seiner Verletzungen gelang es Marlin irgendwie, sich aus dem Wasser zu ziehen und in ein Boot zu gelangen. "Ich hatte so viel Adrenalin in meinem Körper, dass es so etwas wie ein Kampf-oder-Flucht-Ding war", sagte er.

Erst nach und nach setzte der Schmerz ein und Marlin begann zu schreien, bevor er ohnmächtig wurde. Umgehend fuhren andere Fischer den 24-Jährigen in eine Klinik, in der "zusammengeflickt" wurde, wie er erzählt.

Der Hai habe laut dem Arzt Marlins Kniescheibe durchbohrt und nur knapp eine Arterie in seinem Oberschenkel verfehlt. "Die Tatsache, dass dort 20 Haie drin waren und du es geschafft hast, da herauszukommen und immer noch ein Bein zu haben, ist erstaunlich", sagte Traumachirurg Dr. Robert Borrego.