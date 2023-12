6-Jähriger schießt auf Lehrerin – jetzt muss seine Mutter ins Gefängnis

Am 6. Januar wurde die Polizei zur Richneck Grundschule in Virginia gerufen. © Billy Schuerman/The Virginian-Pilot/AP/dpa

So muss die Mutter des Jungen, Deja Taylor (25), für zwei Jahre hinter Gitter – wegen Kindesvernachlässigung.

So habe sie ihre Waffe nicht sicher im Haus gelagert, sodass ihr Sohn am 6. Januar Zugriff auf diese hatte, bevor er damit in die Schule ging und das Feuer eröffnete.

Wie das US-Portal People berichtete, gab die Staatsanwaltschaft am gestrigen Freitag bekannt, dass Taylor nun zu einer Haftstrafe von fünf Jahren verurteilt wurde. Drei davon wurden zur Bewährung ausgesetzt.

Doch damit nicht genug. Zusätzlich zu den zwei Jahren hinter schwedischen Gardinen wird die 25-Jährige zwei weitere Jahre in psychologische Betreuung gehen und einen Erziehungsunterricht besuchen müssen.