70.000 Menschen sitzen fest: Burning-Man-Festival versinkt im Regenchaos

Black Rock City (USA) - Wetterchaos beim Burning-Man-Festival . Nach starken Regenfällen in der Wüste Black Rock Dessert sitzen bis zu 70.000 Festivalgänger fest. Besucher werden aufgefordert, Lebensmittel und Wasser vorrätig zu halten.

Heftige Regenfälle haben das Festivalgelände in eine Schlammlandschaft verwandelt. © Twitter/@ivoryringlord

Seit Tagen gießt es in der Wüste. Das diesjährige Burning Man Festival ist buchstäblich ins Wasser gefallen.

Seit Tagen kam es rund um das Festivalgelände im US-Bundesstaat Nevada zu ungewöhnlich starken Niederschlägen. Und ein Ende des Regens ist nicht in Sicht. Auch am morgigen Sonntag werden heftige Wassermassen vorhergesagt.

Inzwischen haben die Organisatoren den Zutritt zum Festivalgelände untersagt, berichtet das Nachrichtenportal "SFGATE". Derzeit sollen sich rund 73.000 Menschen auf dem Festival Gelände im US-Bundesstaat Nevada aufhalten. Auch der Flugverkehr an der eigens für das Festival angelegten Landepiste wurde eingestellt. Alle Shows und Konzerte wurden abgesagt.

Festivalgänger werden gebeten, Vorräte zu rationieren - Wasser und Lebensmittel nach Möglichkeit im Trockenen zu verstauen.