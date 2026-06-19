Ärzte tun Symptome als Angststörung ab: Ein Test fünf Jahre später bringt die Erlösung
South Dakota (USA) - Ärzte stempelten die schweren Lähmungen und das Herzrasen der zweifachen Mutter Whitney Goetsch (35) immer wieder als reine Panikattacken ab. Erst ein einziger, tiefgründiger Test brachte die schockierende Wahrheit ans Licht und rettete ihr Leben.
Wie Whitney gegenüber "Newsweek" erklärt war im Sommer 2018 die Welt noch perfekt. Sie war glücklich verheiratet, genoss das Leben als Vollzeit-Mama mit ihren zwei Kindern im Traumhaus auf dem Land. Doch nach einer Hochzeit im Juli änderte ein winziger Moment alles.
Ihr Ehemann Tim entdeckte eine Zecke an ihrem Bein, zog sie kurzerhand heraus. Da sich kein typischer roter Kreis um den Biss bildete, dachte sich das Paar nichts dabei. Ein fataler Irrtum.
Schon wenige Wochen später fing der blanke Horror an. Erst raste Whitneys Herz nach jedem Essen grundlos, dann kamen heftige Magenschmerzen hinzu. Bis Weihnachten eskalierte die Situation völlig.
Die junge Mutter erlitt schwere neurologische Anfälle, verlor plötzlich die Sehkraft, zitterte am ganzen Körper und litt unter unerträglichen Schmerzen in der Wirbelsäule.
Doch der Gang zu den Ärzten wurde für Whitney zu einem psychischen Spießrutenlauf. Statt ihr Blut gründlich zu untersuchen, schickten Mediziner sie immer wieder nach Hause. Die Diagnose: eine reine Panikstörung! Man riet ihr zu Antidepressiva und einer psychiatrischen Untersuchung.
Whitney war verzweifelt, fing an, an ihrem eigenen Verstand zu zweifeln: "Es fühlte sich an, als sei mein Körper komplett vergiftet worden. Ich konnte nicht mal mehr den Kinderwagen schieben, ohne dass mein Puls auf 180 schoss."
Erst ein umfassender Test fünf Jahre später brachte Licht ins Dunkle
Die Krankheit zerstörte den Alltag der Familie. Weil Whitney ständig das Bewusstsein verlor und kollabierte, musste die Familie sogar ihr geliebtes Haus verkaufen – es war für die kranke Mutter einfach nicht mehr sicher.
Erst im Jahr 2023, nach fünf Jahren des Schweigens und Leidens, erlöste ein Spezialistenteam in Minnesota die schwer kranke Frau.
Ein umfassender Test bestätigte endlich ihren schlimmen Verdacht: Chronische Borreliose im Spätstadium! Durch den Zeckenbiss hatte sie zudem das Alpha-Gal-Syndrom entwickelt – eine seltene, gefährliche Fleischallergie.
Ihre dramatische Reise zurück ins Leben teilt Whitney auf TikTok. Dort zeigt sie ungeschönt ihren Alltag mit Infusionen, klärt über die unterschätzte Gefahr von Zeckenbissen auf und macht Tausenden anderen Betroffenen Mut.
Titelfoto: Bildmontage: TikTok