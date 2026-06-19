19.06.2026 18:58 Ärzte tun Symptome als Angststörung ab: Ein Test fünf Jahre später bringt die Erlösung

Fünf Jahre Albtraum: Ärzte stempelten Whitneys schwere Symptome als reine Angststörung ab. Bis ein einziger Test die unfassbare Wahrheit enthüllte.

Von Benjamin Schön

South Dakota (USA) - Ärzte stempelten die schweren Lähmungen und das Herzrasen der zweifachen Mutter Whitney Goetsch (35) immer wieder als reine Panikattacken ab. Erst ein einziger, tiefgründiger Test brachte die schockierende Wahrheit ans Licht und rettete ihr Leben.

Whitney hatte sich bei der Zecke nichts gedacht. © Bildmontage: TikTok mystorymatters2 Wie Whitney gegenüber "Newsweek" erklärt war im Sommer 2018 die Welt noch perfekt. Sie war glücklich verheiratet, genoss das Leben als Vollzeit-Mama mit ihren zwei Kindern im Traumhaus auf dem Land. Doch nach einer Hochzeit im Juli änderte ein winziger Moment alles. Ihr Ehemann Tim entdeckte eine Zecke an ihrem Bein, zog sie kurzerhand heraus. Da sich kein typischer roter Kreis um den Biss bildete, dachte sich das Paar nichts dabei. Ein fataler Irrtum. Schon wenige Wochen später fing der blanke Horror an. Erst raste Whitneys Herz nach jedem Essen grundlos, dann kamen heftige Magenschmerzen hinzu. Bis Weihnachten eskalierte die Situation völlig. USA Tödliche Tragödie: Polizei erschießt Einjährigen Die junge Mutter erlitt schwere neurologische Anfälle, verlor plötzlich die Sehkraft, zitterte am ganzen Körper und litt unter unerträglichen Schmerzen in der Wirbelsäule.

Die Lyme-Borreliose ist die häufigste durch Zecken übertragene bakterielle Infektion. © 123RF, vencavolrab78

Doch der Gang zu den Ärzten wurde für Whitney zu einem psychischen Spießrutenlauf. Statt ihr Blut gründlich zu untersuchen, schickten Mediziner sie immer wieder nach Hause. Die Diagnose: eine reine Panikstörung! Man riet ihr zu Antidepressiva und einer psychiatrischen Untersuchung. Whitney war verzweifelt, fing an, an ihrem eigenen Verstand zu zweifeln: "Es fühlte sich an, als sei mein Körper komplett vergiftet worden. Ich konnte nicht mal mehr den Kinderwagen schieben, ohne dass mein Puls auf 180 schoss."

Erst ein umfassender Test fünf Jahre später brachte Licht ins Dunkle