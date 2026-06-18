Tödliche Tragödie: Polizei erschießt Einjährigen

Senatobia (Mississippi/USA) - Tödlicher Vorfall im US-Bundesstaat Mississippi! Beim Versuch, ein Auto aufzuhalten, kam es am Sonntag zur Tragödie. Ein Kleinkind (1) verlor sein Leben.

An einem Walmart-Supermarkt von Senatobia (USA) ist ein Kleinkind (1) durch eine Schussabgabe tödlich verletzt worden. (Symbolfoto) © Nathan Howard/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/Getty Images via AFP

Wie der amerikanische Sender "WREG" berichtet, war die Polizei wegen eines Ladendiebstahls zu einem Walmart-Supermarkt von Senatobia alarmiert worden.

Den Ermittlern zufolge seien zwei Frauen mit dem Einjährigen aus dem Geschäft geflüchtet und in ein Auto gestiegen. Einsatzkräfte hätten versucht, den Wagen zu stoppen, doch die Fahrerin sei direkt auf einen Beamten zugesteuert, so die Schilderung des zuständigen Mississippi Bureau of Investigation (MBI). Daraufhin habe ein Polizist das Feuer eröffnet.

Fernsehbilder zeigen ein Einschussloch auf der Beifahrerseite der Windschutzscheibe. Dort saß die Mutter des Einjährigen mit ihrem Kleinkind auf dem Schoß. Seine Tante befand sich am Steuer. Sie fuhr nach der Schussabgabe direkt ins nächste Krankenhaus, wo es traurige Gewissheit gab: Der Junge hatte nicht überlebt.

"Ich bin ehrlich gesagt sprachlos", sagte der Großvater des Kleinkinds zu "WREG" und forderte: "Jemand muss dafür zur Rechenschaft gezogen werden." Ob es Konsequenzen geben wird, ist noch unklar. Die Polizei von Senatobia versprach "volle Transparenz".