18.06.2026 10:33 Fahrer steigt aus, dann gehen die Pferde durch: Teenager stirbt nach Horror-Kutschenfahrt

Inmitten des New Yorker Central Parks sind am Mittwoch die Pferde einer Kutsche durchgegangen. Bei einem heftigen Zusammenstoß starb ein 18-jähriger Passagier.

Von Nick-Fabrice Vetter

New York City (USA) - Sie sind ein Relikt aus längst vergangenen Tagen und eine der Touristenattraktionen in der sonst so wuseligen Stadt. Doch ein tödlicher Unfall inmitten des weltberühmten Central Parks wirft viele Fragen auf. Sind Kutschfahrten in Großstädten überhaupt noch zeitgemäß?

Die Pferdekutschenbranche im New Yorker Central Park blickt auf eine langjährige Historie zurück. Schon seit über 150 Jahren existiert dieses Gewerbe bereits. (Archivbild) © 123RF/TEA Es war Mittwoch, als vier Menschen, darunter auch ein 18-jähriger Teenager, eine Kutschfahrt durch den New Yorker Central Park gebucht hatten. Zunächst schien alles ganz entspannt, doch kurz nach 15 Uhr, gerade als der Kutscher ausstieg, um ein Foto von der Gruppe zu schießen, geschah ein schreckliches Unglück, welches der junge Mann nicht überlebte. Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur "AP" ging plötzlich das Pferd durch, als der Fahrer der Kutsche nicht im Wagen saß. Das Tier rannte mitsamt der vier Insassen über die Wege des Stadtparks. Mindestens zwei der unfreiwilligen Mitfahrer der Wahnsinnsfahrt wurden durch die hohe Geschwindigkeit aus dem Wagen geschleudert. Der 18-Jährige wurde wenig später mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert, an denen er schließlich auch gestorben ist. USA Grausamer Tod von Anna (†18) auf Familienkreuzfahrt: Stiefbruder (16) wieder hinter Gittern Alle weiteren Fahrgäste lehnten eine medizinische Behandlung laut dem Bericht ab.

Ein Video im Netz zeigt den heftigen Zusammenprall

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