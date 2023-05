Ärztin führt Abtreibung bei 10-jährigem Mädchen durch und muss Strafe zahlen!

Indiana (USA) - Dieser Vorfall verdeutlicht einmal mehr den schwierigen Umgang mit dem Thema "Abtreibung" in den Vereinigten Staaten. Doktor Caitlin Bernard aus dem US-Bundesstaat Indiana führte die medizinische Prozedur an einer 10-Jährigen durch, die infolge einer Vergewaltigung ungewollt schwanger wurde. Weil die Ärztin in den sozialen Medien über den Vorfall berichtete, muss sie nun eine Strafe von 3000 US-Dollar (rund 2800 Euro) zahlen.