Alarm im US-Kongress: Abgeordneter drückt falschen Knopf und sorgt damit für Ärger

Jamaal Bowman löste womöglich mit einer Unachtsamkeit riesigen Trubel aus. © Screenshot/@RepBowman

Was nach einem Schülerstreich klingt, ist tatsächlich so passiert. Bilder zeigen, wie der demokratische Abgeordnete Jamaal Bowman am Samstagmorgen das Cannon House betrat und einen Knopf an der Wand drückte.

Wie CNN berichtete, soll danach der Alarm losgegangen sein. Ob Bowman mit Absicht für Aufruhr gesorgt oder er sich schlichtweg nur "verdrückt" hatte, ist unklar.

"Wir wissen, dass er den Feueralarm ausgelöst hat. Seine anfängliche Erklärung, dass es ein Unfall war, scheint nicht wirklich zu stimmen", sagte der Vorsitzende des Verwaltungsausschusses, Bryan Steil (42). Er beschuldigte Bowman, damit das Abstimmungsverfahren im Repräsentantenhaus absichtlich gestört zu haben.

Der 47-jährige Demokrat aus New York bezeichnete die Anschuldigungen derweil als "völligen Blödsinn". Bowman sagte, dass er den Feueralarm mit dem Knopf zum Öffnen der Tür verwechselt habe.