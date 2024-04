Bauarbeiter hat klare Botschaft für Joe Biden: Video geht viral

New York (USA) - Die klaren Gefühle eines New Yorker Bauarbeiters fanden bei vielen Zuschauern Anklang.

Ein Arbeiter (r.) mit Schutzhelm und Weste brachte frei zum Ausdruck, was er von Joe Biden (81) hält. © Bildmontage: Evan Vucci/AP/dpa, X/Spitfire

Vor seinem nächsten Gerichtstermin nutzte Donald Trump (77) am Donnerstagmorgen die Gelegenheit und schüttelte mehreren Bauarbeitern die Hand.

Trumps Ankunft in Manhattan blieb auch der Presse nicht verborgen. Am Rande des Zusammentreffens sprach ein Newsmax-Reporter einige Bauarbeiter an und fragte sie nach ihrer Meinung.

Einer von ihnen scheute sich nicht davor, seine Ansichten direkt auszusprechen.

Er sei "überhaupt nicht" überrascht, so viele Trump-Anhänger mitten in New York zu sehen, da sich das Blatt jetzt wieder wenden würde und Trump wieder an der Reihe sei.

Auf die Frage, welche Botschaft er dem amtierenden US-Präsidenten Joe Biden (81) zukommen lassen wolle, antwortete er freiheraus mit einem kräftigen "F*ck you".

Auf X (vormals Twitter) wurde der Zwölf-Sekunden-Clip mit dem Kommentar "Dieser Gewerkschaftsarbeiter sagt, was ein Großteil der Amerikaner gerade denkt" geteilt.