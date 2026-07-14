Vater wird zweimal von Schlange gebissen: Ärzte müssen 54 Dosen Gegengift verabreichen

Butte County (Kalifornien/USA) - Ein harmloser Arbeitseinsatz im Garten wurde für einen Familienvater aus den USA zum Albtraum: Chris Howarth wollte während eines Besuchs bei seinen Eltern in Kalifornien lediglich eine undichte Wasserleitung überprüfen, als ihn plötzlich eine Klapperschlange zweimal biss. Einer der Bisse traf eine Vene - mit dramatischen Folgen.

Als das Gegengift ausging, musste der Familienvater per Hubschrauber in eine Spezialklinik geflogen werden. © Screenshot/GoFundMe/Help Chris Recover from Rattlesnake Bite

Seine Frau brachte den dreifachen Vater sofort ins Krankenhaus. Dort verschlechterte sich sein Zustand innerhalb kurzer Zeit: Seine Zunge wurde taub, die Lymphknoten schwollen an und er bekam Atemprobleme.

"Ich wurde zweimal gebissen, und einer der Bisse war eher oberflächlich, aber der andere traf meine Vene", erinnerte sich Howarth später gegenüber SFGate.

Die Ärzte kämpften tagelang um sein Leben. Im Oroville Hospital erhielt der Familienvater insgesamt 36 Ampullen Gegengift - so viele, dass der gesamte Vorrat der Klinik aufgebraucht war.

Erst als sein Zustand weiter kritisch blieb, wurde er per Rettungshubschrauber ins Stanford Hospital geflogen. Dort bekam er weitere 18 Ampullen eines anderen Gegengifts, wodurch sich sein Gesundheitszustand schließlich stabilisierte.

Insgesamt verbrachte Howarth zwölf Tage auf den Intensivstationen zweier Krankenhäuser.