Vater wird zweimal von Schlange gebissen: Ärzte müssen 54 Dosen Gegengift verabreichen
Butte County (Kalifornien/USA) - Ein harmloser Arbeitseinsatz im Garten wurde für einen Familienvater aus den USA zum Albtraum: Chris Howarth wollte während eines Besuchs bei seinen Eltern in Kalifornien lediglich eine undichte Wasserleitung überprüfen, als ihn plötzlich eine Klapperschlange zweimal biss. Einer der Bisse traf eine Vene - mit dramatischen Folgen.
Seine Frau brachte den dreifachen Vater sofort ins Krankenhaus. Dort verschlechterte sich sein Zustand innerhalb kurzer Zeit: Seine Zunge wurde taub, die Lymphknoten schwollen an und er bekam Atemprobleme.
"Ich wurde zweimal gebissen, und einer der Bisse war eher oberflächlich, aber der andere traf meine Vene", erinnerte sich Howarth später gegenüber SFGate.
Die Ärzte kämpften tagelang um sein Leben. Im Oroville Hospital erhielt der Familienvater insgesamt 36 Ampullen Gegengift - so viele, dass der gesamte Vorrat der Klinik aufgebraucht war.
Erst als sein Zustand weiter kritisch blieb, wurde er per Rettungshubschrauber ins Stanford Hospital geflogen. Dort bekam er weitere 18 Ampullen eines anderen Gegengifts, wodurch sich sein Gesundheitszustand schließlich stabilisierte.
Insgesamt verbrachte Howarth zwölf Tage auf den Intensivstationen zweier Krankenhäuser.
Howarth hatte schon Abschiedsbriefe geschrieben
Zwischenzeitlich glaubte der Familienvater selbst nicht mehr daran, den Angriff zu überleben. "Irgendwann schrieb ich meinen Kindern Briefe, damit sie noch einen letzten Brief von Papa bekommen", erklärte er.
Inzwischen ist Howarth wieder zu Hause in Idaho, doch die Folgen des Schlangenbisses beschäftigen ihn weiterhin. Er benötigt regelmäßige Nachuntersuchungen und kann vorerst nicht arbeiten. Auch seine Frau fiel während der Behandlung aus, weil sie an seiner Seite blieb.
Um die hohen medizinischen Kosten und den Verdienstausfall zu stemmen, hat die Familie eine Spendenkampagne auf GoFundMe gestartet.
Titelfoto: Montage: Screenshot/GoFundMe/Help Chris Recover from Rattlesnake Bite