Mehrere Kinder erkranken an seltener Krebsart: Steckt ein Gift dahinter?

Ladera Ranch (Kalifornien/USA) - In einer wohlhabenden Vorstadt südlich von Los Angeles wächst die Angst. Mehrere Kinder sind an einer extrem seltenen Krebsart erkrankt. Nach dem Tod eines 17-Jährigen fragen sich immer mehr Familien: Ist das noch Zufall oder steckt mehr dahinter? Die Behörden haben inzwischen Ermittlungen aufgenommen.

Mindestens sechs Kinder aus der kalifornischen Gemeinde Ladera Ranch sind an einer extrem seltenen Krebsart erkrankt. (Symbolfoto) © 123RF/pingpao

Bei mindestens sechs Kindern aus Ladera Ranch wurde nach Angaben von Bewohnern ein Ewing-Sarkom diagnostiziert - einem aggressiven Knochen- und Weichteilkrebs, der in den gesamten USA jährlich nur etwa 200 bis 240 Kinder betrifft, wie die New York Post berichtet.

Besonders tragisch: Der 17-jährige Brody Matteson starb im März an den Folgen der Erkrankung. Sein Tod löste in der Gemeinde große Betroffenheit aus.

Nachdem Brodys Mutter in einer Facebook-Gruppe nach weiteren Krebsfällen gefragt hatte, meldeten sich laut einer Anwohnerin 62 Familien mit Berichten über Krebserkrankungen.

Einige berichteten sogar von mehreren Betroffenen in derselben Straße. Auch auffällig viele Haustiere sollen an Krebs erkrankt sein.

Die Angaben wurden bislang nicht unabhängig überprüft. Ob die vielen Krankheitsfälle tatsächlich zusammenhängen, ist noch unklar.