Alles wegen einer Halskette: Mann greift Mädchen (6,14) an

New York City (USA) - Ein Mann aus New York würgte ein sechsjähriges Mädchen, um ihre 14-jährige Schwester zu zwingen, ihm ihre Goldkette zu geben!

Wegen zwei Goldketten hat ein Mann in New York zwei Schwestern überfallen. (Symbolbild) © 123rf/stockyme

Der tragische Vorfall ereignete sich am Donnerstag, nachdem der Täter den beiden Geschwistern von der Schule nach Hause gefolgt war, berichtete The Mirror.

Der Unbekannte näherte sich den Mädchen von hinten und forderte ihre Goldketten, bis er der Sechsjährigen an den Hals griff.

"Der Mann packte mich am Hals, und dann sah meine Schwester hin und bekam Angst. Ich hatte keine Zeit. [...] Ich konnte nicht reagieren. Ich sah nur meine Schwester an und sie schrie", so das namentlich nicht genannte Kind.

Der Täter forderte die 14-Jährige auf, ihm ihre Halskette zu geben, während er der Kleineren die Kette vom Hals riss.