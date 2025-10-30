Als Zweijähriger beginnt zu singen, macht seine Familie große Augen

USA - Kleine Kinder singen meistens Kinderlieder - aber nicht Luke! Mit gerade einmal zwei Jahren trällert er am liebsten zu großen Künstlern wie Elton John.

Luke (2) liebt die Musik und singt auch gerne mal im Auto mit. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/rachv3ga

Die vierfache Mutter Rachel Vega aus Nord-Virginia erzählt People, dass es bei ihrer Familie jeden Tag oft sehr chaotisch zugeht.

"Im Auto ist es normalerweise laut, weil die Kinder sich darüber streiten, welches Lied ich spielen soll", sagte sie. Da tut eine kleine Aufmunterung doch ganz gut, oder?

Die bekamen sie, als Rachels jüngster Sohn Luke plötzlich anfing, zu Elton Johns Klassiker "Goodbye Yellow Brick Road" lautstark mitzusingen.

Alle waren total überrascht von der zuckersüßen Show des Zweijährigen. "Wir haben über beide Ohren gestrahlt", erzählte die Mutter stolz.

"Wir als Familie lieben Elton John schon immer", kein Wunder, dass es für alle etwas ganz Besonderes war.