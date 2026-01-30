Mit Pizzaschneider: Mann versucht, Luigi Mangione aus Knast zu befreien

New York - Ein Mann (35) hat versucht, den inhaftierten Mordverdächtigen Luigi Mangione (27) aus dem Gefängnis zu befreien.

Ein Versuch, den mutmaßlichen Mörder Luigi Mangione (27) aus dem Gefängnis zu befreien, ist gescheitert. (Archivbild) © Curtis Means/POOL Daily Mail via AP/dpa

Der 35-Jährige kreuzte am Mittwoch im "Metropolitan Detention Center" in New York auf und gab sich als FBI-Agent aus. Dem Gefängnispersonal erzählte er, dass er wichtige Gerichtsdokumente mit sich führe, die von einem der Insassen unterschrieben werden müssten.

Laut einem Bericht des US-Senders "NBC" wollte er auf diese Weise zum bekannten Insassen Luigi Mangione gelangen.

Mangione sitzt dort seit Ende 2024 ein. Ihm wird vorgeworfen, den damaligen CEO des US-Krankenversicherers "UnitedHealthcare" auf offener Straße erschossen zu haben. Für seine Tat droht ihm die Todesstrafe, doch Mangione hat nicht wenige Unterstützer, die ihn als eine Art Widerstandskämpfer gegen ein kaputtes Gesundheitssystem feiern.

Zu diesem Kreis zählte wohl auch der 35-Jährige, der beim Versuch ihn zu befreien, noch im Gefängnis festgenommen wurde. In seinem Rucksack wurde dabei eine Grillzange und ein Pizzaschneider gefunden. Werkzeuge, mit denen er Mangione offenbar aus seiner Zelle befreien wollte.