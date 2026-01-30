Frau muss während Arbeit auf die Toilette - Was dann passiert, verändert alles
USA - Stellt Euch vor, Ihr geht ganz normal zur Arbeit, verspürt plötzlich den Drang, auf die Toilette zu müssen - und haltet wenig später Euer zweites Kind in den Armen, ohne zu wissen, dass Ihr überhaupt schwanger wart! Klingt unglaublich, ist aber einer Amerikanerin genau so passiert.
Am Montag ging Amethyst Blumberg aus dem US-Bundesstaat Iowa wie gewohnt ihrer Arbeit beim Paket- und Kurierdienst FedEx nach.
Wie People berichtete, verspürte sie gegen 8 Uhr morgens plötzlich ein starkes Bedürfnis, die Toilette aufzusuchen.
Dort angekommen, kippte die Situation schnell: Sie berichtete, dass sie sich nicht einmal mehr richtig bewegen konnte.
"Ich stehe auf und denke: Ich spüre seinen Kopf", erinnerte sie sich später - obwohl sie zu diesem Zeitpunkt nicht einmal wusste, dass sie schwanger war. Schnell rief sie nach Hilfe.
Nur wenige Minuten später traf die lokale Feuerwehr ein, doch die Geburt war bereits in vollem Gange.
Amethyst Blumberg verspürte keinerlei Anzeichen einer Schwangerschaft
Die Einsatzkräfte riefen umgehend Verstärkung. Gegen 8.29 Uhr trafen Sanitäter ein - nur vier Minuten später wurde das Baby auf dem Boden ihres Arbeitsplatzes geboren.
Sie und ihr Sohn, den sie Onyx King Easterlie taufte, wurden anschließend gemeinsam ins Krankenhaus gebracht. Trotz der abenteuerlichen Geburt ist das Mutter-Sohn-Duo wohlauf.
Nachdem sich Amethyst von den Strapazen erholt hatte, erklärte sie, dass sie bei ihrer zweiten Schwangerschaft keinerlei Anzeichen oder Symptome verspürt habe.
"Bei meinem ersten Kind hatte ich alle Symptome. Bei diesem hier hatte ich überhaupt nichts. Ich habe bei der Arbeit sogar abgenommen", scherzte sie.
Titelfoto: Montage: Fernando Llano/AP/dpa, Screenshot/Facebook/Amethyst Blumberg