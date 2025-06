Angst im Urlaubsparadies: Drei Hai-Attacken in zwei Wochen

Alles in Kürze

Auf Hilton Head Island kam es zu üblen Beißvorfällen. Haie griffen Schwimmer an. © 123RF/sepavo

An der Atlantikküste geht die Angst um. An Stränden in South Carolina und Florida haben die Behörden Hai-Alarm ausgerufen.

Am Sonntag schleppte sich ein schwer verletzter Schwimmer an den Strand von Hilton Head Island (US-Bundesstaat South Carolina).

Er wurde von einem Hai ins Bein gebissen, berichtet das lokale Newsportal "The Island Packet". Dem Mann soll es den Umständen entsprechend gut gehen.

Nur fünf Tage zuvor wurde eine 12-Jährige ganz in der Nähe schwer verletzt. Auch ihr biss ein Hai ins Bein. Das Mädchen verlor viel Blut, musste mit dem Hubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden.