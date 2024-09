Todesdrama zwischen Kanarischen Inseln und Marokko: Hai tötet Deutsche!

Eine Frau aus Deutschland wurde beim Segeln von einem Hai angegriffen. (Symbolbild) © 123RF/ramoncarretero

Am Samstag brach der Segelkatamaran "Dalliance Chichester" von Las Palmas in Richtung afrikanische Küste auf. Doch ein Mitglied der Crew sollte von dem Trip nicht mehr zurückkehren. Die Seglerin wurde am Dienstagnachmittag in internationalen Gewässern und dabei rund 514 Kilometer von der Kanaren entfernt von einem Raubfisch angegriffen.

Das meldet die Nachrichtenagentur EFE.

Nach allem was bekannt ist, ereignete sich die schreckliche Attacke kurz vor 16 Uhr. Das Tier griff demnach offenbar ohne Vorwarnung an, riss der 30-Jährigen das Bein ab und verschwand wieder.

Die Frau konnte an Deck gebracht werden.

Was folgte, waren quälend lange Stunde der Ungewissheit, legt ein Bericht des Portals "Atlanticohoy" nahe.

Zwar setzte der Skipper des Katamarans umgehend einen Notruf ab, doch zunächst wollte niemand wirklich zuständig sein.

Bis zur marokkanischen Küste wären es nur 180 Kilometer gewesen. Doch die Küstenwache des nordafrikanischen Landes verwies an die Kollegen aus Spanien, welche schließlich einen Hubschrauber auf den langen Weg schickten.