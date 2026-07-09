09.07.2026 06:55 Balken biegen sich: Einsturz von New Yorker Wolkenkratzer droht

Mitten im morgendlichen Berufsverkehr muss in New York ein Gebäude mit 37 Stockwerken geräumt werden. Balken hatten sich verbogen.

Von Christina Horsten, Anne Pollmann, Marc Kalpidis New York (USA) - Mitten im dicht besiedelten New Yorker Stadtbezirk Manhattan geht die Angst vor dem befürchteten Teileinsturz eines Hochhauses um.

Ein Wolkenkratzer in New York droht einzustürzen. Das Gebäude wurde evakuiert. © Angelina Katsanis/AP/dpa "Zwei tragende Stützen sind eingeknickt; zudem wurden mehrere Risse und absackende Decken festgestellt", sagte Bürgermeister Zohran Mamdani (34) auf einer Pressekonferenz. Messungen hatten ergeben, dass sich das Gebäude bewegt. Am frühen Abend sei das dann nicht mehr der Fall gewesen, erklärte die Stadtverwaltung - deshalb könnten nun temporäre Stützen zur Sicherung des Gebäudes angebracht werden. Der 37-stöckige Gebäudekomplex an der 42. Straße im Stadtteil Midtown wurde weiträumig abgesperrt, mit Feuerwehrdrohnen untersucht und mittels Geräten kontrolliert, die Verschiebungen im Zentimeterbereich aufzeichnen können, wie die Feuerwehr mitteilte. USA "Harmloser Spaß"? Influencer verteidigt Wasser-Attacken auf Obdachlose Weil es sich um einen Stahlrahmenbau handele, sei kein vollständiger, sondern allenfalls ein lokaler Einsturz zu erwarten. "Dennoch bleibt genau das unsere Sorge", sagte ein Feuerwehrbeamter. Die Lage sei "sehr ernst".

Verbogene Stützstreben im 21. Stockwerk

Ein eingeknickter Stützpfeiler ist durch ein Fenster zu sehen. © Angelina Katsanis/AP/dpa Das Problem mit der Statik betrifft maßgeblich das 21. Stockwerk des Hochhauses. Auf Bildern aus dem Inneren des Gebäudes sind ein eingeknickter Stützpfeiler und verbogene Metallstreben zu sehen. Laut der "New York Times" machten Arbeiter die Aufnahmen, bevor das Gebäude evakuiert wurde. Nach einer späteren Begehung mit Bauexperten gab die Stadtverwaltung am Abend die Einschätzung ab, dass die Situation "gleichbleibend, stabil und sicher sei". Auf Nachfrage wollte ein Sprecher jedoch nicht explizit sagen, dass die Gefahr eines Teileinsturzes völlig gebannt sei. Auch zur Ursache des Vorfalls könne er sich vor den ausstehenden Untersuchungen nicht äußern. Das frühere Hauptquartier des Pharmakonzerns Pfizer befindet sich derzeit im Umbau - aus früheren Büros sollen mehr als 1600 Wohnungen werden. USA Schockmoment bei Landeanflug: Airbus wird von Rakete getroffen Laut den Architekten handelt es sich um das größte derartige Umwandlungsprojekt in der Geschichte der Stadt, die Arbeiten sollten 2027 abgeschlossen werden.

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