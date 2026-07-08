Babysitterin ließ es zurück: Kleinkind (2) stirbt in Hitze-Auto

Florida (USA) - Tragödie im US-Bundesstaat Florida : Ein zweijähriges Kind ist am Wochenende in einem überhitzten Auto ums Leben gekommen, nachdem die Babysitterin es stundenlang in der prallen Sonne zurückgelassen hatte.

Tödliche Falle: Wieder ist ein Kind in einem aufgeheizten Auto gestorben. (Symbolbild) © 123rf/gargantiopa

Es sind Fälle, die einen immer wieder aufs Neue tief erschüttern: Erneut hat ein kleines Kind die Hitze in einem geparkten Auto nicht überlebt.

Wie unter anderem die britische Zeitung "The Sun" berichtete, ereignete sich das furchtbare Unglück am Sonntag (5. Juli) auf einem Strandparkplatz in Hallandale Beach, rund 30 Kilometer nördlich von Miami.

Demnach waren Einsatzkräfte von Polizei und Rettungsdienst zur Mittagszeit zum Unglücksort geeilt, nachdem sie die Meldung erhalten hatten, dass das Kind bei brütender Hitze in dem Wagen eingesperrt sei.

Doch für das Zweijährige kam jede Hilfe zu spät: Obwohl Rettungskräfte das Kind umgehend in ein nahe gelegenes Krankenhaus brachten, verstarb es noch vor der Ankunft in der Klinik.

Die Ermittler gehen aktuell von einem tödlichen Hitzschlag aus.