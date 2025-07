"It was so nice, I had to leave it twice": USA tritt erneut aus der UNESCO aus

Washington D.C. (USA) - Genauso wie in seiner ersten Amtszeit tritt US-Präsident Donald Trump (79) auch in seiner zweiten aus der UNESCO aus. Grund dafür war die Pro-Palästinensische Haltung der Organisation im Konflikt mit Israel .

Bereits in seiner ersten Amtszeit war US-Präsident Donald Trump (79) aus der UNESCO ausgetreten. Sein Nachfolger Joe Biden (82) machte dies wieder rückgängig. © Daniel Torok/White House/Planet Pix via ZUMA Press Wire/dpa

Die USA treten erneut aus der UNESCO aus. Die Mitgliedschaft in der UN-Bildungs- und Kulturorganisation sei "nicht im nationalen Interesse" des Landes, erklärte das Außenministerium in Washington am Dienstag. Bereits während der ersten Amtszeit von Präsident Donald Trump waren die USA aus der UNESCO ausgetreten, unter dessen Nachfolger Joe Biden (82) kehrten sie 2023 wieder in die Organisation zurück.

Die US-Regierung begründete ihren Austritt mit der ihrer Ansicht nach anti-israelischen Haltung der Organisation. "Die Entscheidung der UNESCO, den 'Staat Palästina' als Mitgliedstaat aufzunehmen, ist höchst problematisch und steht im Widerspruch zur US-Politik", sagte Außenministeriumssprecherin Tammy Bruce (62). Zudem setze die UNESCO auf "spalterische soziale und kulturelle Themen" und konzentriere sich zu sehr auf eine "globalistische, ideologische Agenda", die im Widerspruch zu Trumps "America First"-Politik stehe.

UNESCO-Chefin Audrey Azoulay (52) zeigte sich enttäuscht über den erneuten Rückzug der USA. "Diese Entscheidung widerspricht den Prinzipien des Multilateralismus", erklärte sie. Die UN-Kulturorganisation habe den Schritt jedoch bereits erwartet und sich darauf vorbereitet.

Die finanziellen Folgen seien verkraftbar, der Anteil der USA am Haushalt der Organisation habe zuletzt nur bei acht Prozent gelegen. Es seien keine Stellenkürzungen in Folge des US-Austritts vorgesehen.