Auto-Explosion an Grenze zwischen USA und Kanada: Zwei Insassen tot

Niagara Falls - Ein Auto rast in den USA auf einen Grenzübergang zu, fliegt zig Meter durch die Luft und geht in Flammen auf: Die rätselhafte Fahrt des Wagens und seine Explosion an der Grenze zwischen den USA und Kanada hat vorübergehend Furcht vor einem Terroranschlag ausgelöst.

Es ist das wichtigste Familienfest in den USA - und die Tage rund um den Feiertag am Donnerstag sind die reiseintensivste Zeit des Jahres.

Erst Stunden nach dem Vorfall unweit der weltberühmten Niagarafälle am Mittwochmittag (Ortszeit) gaben die Behörden Entwarnung: Man gehe derzeit nicht von einem terroristischen Hintergrund aus, sagte die Gouverneurin des US-Bundesstaats New York, Kathy Hochul.

Das Auto (oben links) nähert sich mit hoher Geschwindigkeit dem Grenzübergang zeigen Bilder der Überwachungskamera. © Uncredited/Customs Border Protection/AP/dpa

Der Vorfall ereignete sich in der Stadt Niagara Falls an der Rainbow Bridge - einer Brücke, die Kanada und die USA verbindet. Aufnahmen von Überwachungskameras zeigen eine fast schon unglaubliche Szene: Das Auto rast auf der US-Seite mit Hochgeschwindigkeit auf den Grenzübergang zu, gerät auf den Mittelstreifen und wird auf spektakuläre Weise in die Luft katapultiert. Dabei überfliegt es einen Zaun und explodiert - nach etlichen Metern in der Luft - bei der Landung. "Wenn Sie dieses Video sehen, wird Ihnen die Kinnlade herunterfallen", sagte Hochul.

Die Gouverneurin betonte, es sei offen, ob der Fahrer absichtlich in diesem Tempo auf den Grenzübergang zugefahren sei. Deshalb wolle sie auch nicht von einem Unfall sprechen. Zur Identität der beiden Insassen, die nur noch tot geborgen werden konnten, machten die Behörden zunächst keine Angaben.

Die "New York Times" berichtete unter Berufung auf Quellen bei der Polizei, der Fahrer sei vermutlich ein regelmäßiger Spieler im Kasino gewesen, der häufig die Grenze zwischen den USA und Kanada überquert und keine kriminelle Vergangenheit gehabt habe. In der Region gibt es etliche Kasinos.