Tragödie in den USA: Junge (3) erschießt sich versehentlich selbst

Der Kleine verletzte sich tödlich während er mit der Waffe des Vaters spielte. (Symbolbild) © Montage: Don Mackinnon/AFP; Ronda Churchill/AFP

Die Polizei sei laut Atlanta News First am Mittwoch zu einem Einsatz in einem Haus am Hawthorne Way gerufen worden.

Dort angekommen, zeigte sich ihnen ein qualvoller Schauplatz: Ein kleiner Junge lag bewusstlos mit einer Schusswunde neben einer Waffe, die angeblich seinem Vater gehört haben soll.

Das Kleinkind wurde umgehend ins Grady Memorial Hospital eingeliefert, konnte sich aber nicht mehr bei Kräften halten und verstarb kurze Zeit später an seinen schweren Verletzungen.