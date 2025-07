Auto fährt in Hollywood in Menschenmenge: Dutzende Verletzte - darunter auch Minderjährige

Alles in Kürze

Los Angeles (USA) - Schlimme Szenen in Los Angeles ( USA )! Ein Auto ist dort im Stadtteil East Hollywood in eine Menschenmenge gefahren.

In Los Angeles hat ein Auto eine Menschengruppe erfasst. © Damian Dovarganes/AP/dpa

Der Vorfall ereignete sich gegen 2 Uhr in der Nacht (Ortszeit) zu Samstag. Die Feuerwehr der Stadt meldete 31 Verletzte.

Sieben Personen seien in kritischem Zustand, hieß es. 19 Verwundete gelten dem US-Gesetz zufolge als Minderjährige.

Nach ersten Erkenntnissen habe der Fahrer das Bewusstsein verloren, sagte ein Feuerwehrsprecher lokalen Medien. Alle Geschädigten würden derzeit versorgt und in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Die Lage in der belebten Gegend an der Kreuzung zum Santa Monica Boulevard bezeichnete er in den frühen Morgenstunden als "statisch".

In einem zuvor abgesetzten Notruf an die Polizei war von einer Auseinandersetzung von 15 Personen vor dem Veranstaltungsort die Rede, während der auch Schüsse gefallen sein sollen. Es gebe einen Verletzten mit einer Schusswunde, sagte der Feuerwehrsprecher.