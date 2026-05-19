Autofahrerin steigt an Bürgersteig aus: Kurz darauf ist sie tot

New York City (USA) - Was für ein bitteres Lebensende: In New York ist eine Frau nach einem Sturz in einen offenen Gully gestorben.

Donike Gocaj starb bei dem Unglück im Alter von 56 Jahren. © Facebook/Screenshot/Donika Gocaj

Die 56-Jährige Donike Gocaj hatte ihr Auto nach Polizeiangaben vom Dienstag an einer belebten Straße in Manhattan geparkt.

Als sie aus ihrem Mercedes ausstieg, stürzte sie in den unbedeckten Kanalschacht und fiel mehr als drei Meter tief.

Einsatzkräfte fanden die Frau bewusstlos in dem Gully auf. Sie wurde ins Krankenhaus gebracht und dort für tot erklärt.

"Bisher gab es keine Festnahmen, und die Ermittlungen dauern an", sagte ein Polizeisprecher.