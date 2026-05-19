Bierfass mit voller Wucht durch Bäckerei-Schaufenster geschleudert

Washington, D.C. (USA) - Was für eine irre Attacke! Ein unbekannter Täter hat Sonntagnacht in Washington D.C. ein Bierfass durch die Schaufensterscheibe der berühmten Kult-Bäckerei "Georgetown Cupcake" geschleudert, während sich noch Angestellte im Laden befanden. Die Attacke wurde von Überwachungskameras aufgezeichnet.

Mit voller Wucht schleuderte der Täter das Bierfass durch die Schaufensterscheibe der berühmten Bäckerei. © Screenshot/Instagram/georgetowncupcake

Die Videoaufnahmen zeigen einen Mann, der seelenruhig mit einem großen Metallfass vor den Laden läuft. Dann hebt er das Fass über den Kopf und schleudert es mit voller Wucht durch die massive Glasscheibe des Geschäfts.

Das Fass kracht bis tief in den Verkaufsraum hinein, trifft ein Regal und reißt sogar Schubladen aus der Theke.

Besonders schockierend: Zum Zeitpunkt der Attacke arbeitete noch eine Bäckerin im Laden. Besitzerin Sophie LaMontagne berichtete später, ihre Mitarbeiterin habe sofort panisch angerufen.

"Das ist dickes Glas. Sie hatte also große Angst. Wir waren einfach nur dankbar, dass bei diesem Vorfall niemand verletzt wurde", so die Unternehmerin.

Laut ihr war der Angriff eindeutig absichtlich. Der Mann habe offenbar längere Zeit vor dem Fenster gestanden und den Laden beobachtet, bevor er zuschlug.