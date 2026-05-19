Bierfass mit voller Wucht durch Bäckerei-Schaufenster geschleudert
Washington, D.C. (USA) - Was für eine irre Attacke! Ein unbekannter Täter hat Sonntagnacht in Washington D.C. ein Bierfass durch die Schaufensterscheibe der berühmten Kult-Bäckerei "Georgetown Cupcake" geschleudert, während sich noch Angestellte im Laden befanden. Die Attacke wurde von Überwachungskameras aufgezeichnet.
Die Videoaufnahmen zeigen einen Mann, der seelenruhig mit einem großen Metallfass vor den Laden läuft. Dann hebt er das Fass über den Kopf und schleudert es mit voller Wucht durch die massive Glasscheibe des Geschäfts.
Das Fass kracht bis tief in den Verkaufsraum hinein, trifft ein Regal und reißt sogar Schubladen aus der Theke.
Besonders schockierend: Zum Zeitpunkt der Attacke arbeitete noch eine Bäckerin im Laden. Besitzerin Sophie LaMontagne berichtete später, ihre Mitarbeiterin habe sofort panisch angerufen.
"Das ist dickes Glas. Sie hatte also große Angst. Wir waren einfach nur dankbar, dass bei diesem Vorfall niemand verletzt wurde", so die Unternehmerin.
Laut ihr war der Angriff eindeutig absichtlich. Der Mann habe offenbar längere Zeit vor dem Fenster gestanden und den Laden beobachtet, bevor er zuschlug.
Die Polizei sucht öffentlich nach dem Täter
Der Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 10.000 Dollar. Dennoch bleibt für die Besitzer vor allem ein Schockmoment zurück.
"Wir sind nun seit über 18 Jahren in Georgetown geschäftlich tätig. Wir haben schon viel erlebt, aber Vandalismus in diesem Ausmaß haben wir noch nie gesehen", erklärte LaMontagne.
Noch absurder: Nach der Zerstörungsaktion spazierte der Täter völlig gelassen davon, während hinter ihm überall Glassplitter auf dem Gehweg lagen.
Die Polizei fahndet inzwischen öffentlich nach dem Mann.
Die Betreiber veröffentlichten die Aufnahmen auf Instagram und richteten eine klare Botschaft an den Täter: "Es gibt Kameras, es gibt Zeugen, und es wird Konsequenzen geben."
Trotz des Chaos öffnete die Bäckerei bereits am nächsten Morgen wieder. Mitarbeiter vernagelten noch in der Nacht die zerstörte Frontscheibe, damit der Betrieb weiterlaufen konnte.
Titelfoto: Montage: Screenshot/Instagram/georgetowncupcake