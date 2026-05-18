Reporter rettet Teenager aus brennendem Auto: Sekunden später explodiert der Wagen

Montgomery County (Maryland/USA) - Dramatische Szenen auf einer Autobahn im US-Bundesstaat Maryland: NBC-Reporter Tom Costello wurde plötzlich zum Helden, als er einen 17-Jährigen aus einem brennenden Unfallwagen rettete - nur Augenblicke, bevor das Fahrzeug explodierte.

Der Wagen des 17-Jährigen ging nach dem schweren Unfall in Flammen auf und explodierte wenig später. © Screenshot/X/@mcfrsPIO

Der Journalist war am 12. Mai gerade auf dem Heimweg von der Arbeit, als ihn ein Auto mit enormer Geschwindigkeit überholte.

Kurz darauf verlor der Fahrer in einer Kurve die Kontrolle und krachte frontal in eine Betonbarriere. Das Auto überschlug sich mehrfach und wurde "in hundert Teile" zerfetzt, wie Costello später gegenüber NBC schilderte.

Über die gesamte Fahrbahn lagen Trümmer verstreut, Rauch stieg aus dem Wrack auf.

Der Reporter reagierte sofort, alarmierte den Notruf und lief zu dem zerstörten Fahrzeug. Eigentlich rechnete er mit dem Schlimmsten.

Im Wagen saß ein Jugendlicher - schwer verletzt, unter Schock und kaum ansprechbar. Auf Costellos Fragen antwortete der Teenager nur schwach: "Alles tut weh."

Währenddessen breiteten sich unter dem Auto bereits die Flammen aus. Costello zögerte zunächst, den Jungen zu bewegen, weil er schwere Verletzungen an Rücken oder Nacken befürchtete - doch das Feuer wurde immer größer.